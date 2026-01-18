Haberler

"Denize giremedik" dedi, karda kulaç attı

'Denize giremedik' dedi, karda kulaç attı Haber Videosunu İzle
'Denize giremedik' dedi, karda kulaç attı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'dan Sinop'a dönen Sadettin Özgenç, köyündeki 40 santimetrelik karla eğlenceli anlar yaşadı. Karın tadını çıkarmak için karın içine atlayan Özgenç, "Denize giremedik, bari karda yüzelim" diyerek espri yaptı.

İstanbul'dan memleketi Sinop'a gelen Sadettin Özgenç, köyündeki yaklaşık 40 santimetrelik karı görünce kendini kara bıraktı. Karda kulaç atıp emekleyen Özgenç, "Denize giremedik, bari karda yüzelim" diyerek espri yaptı.

İstanbul'da yaşayan Sadettin Özgenç, memleketi Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Değirmencili köyüne geldi. Köyündeki evine ulaştığında yaklaşık 40 santimetrelik kar birikintisiyle karşılaşan Özgenç, büyük bir sürpriz yaşadı.

KARDA KULAÇ ATTI

Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaş, dondurucu soğuğa aldırış etmeden elbiselerini çıkartarak kendini beyaz örtünün içine attı. Karın içine atlayan Özgenç, bir süre karda kulaç atarak ilerledi.

"DENİZE GİREMEDİK BARİ KARDA YÜZELİM"

Kar üzerinde emekleyen ve sırt üstü yatarak kar banyosu yapan Özgenç, o anlarda kendisini görüntüleyenlere, "Denize giremedik, bari karda yüzelim" diyerek espri yaptı.

Çevredeki yakınları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, Özgenç'in neşeli tavırları ve karın tadını doyasıya çıkardığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent sahibini arıyor
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var

Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var