Karayolunda Boğa Kovaladı, Trafik Durdu
Hatay'da kaçan bir boğa, karayolunda trafiği durdurarak peşindeki iki kişiyi kovaladı. O anlar kameraya yansıdı.
Karayolunda trafiği durduran boğa, sahiplerine korku dolu anlar yaşattı
HATAY - Hatay'da kaçarak karayolunda trafiği durduran boğanın kendisinin peşinde olan 2 kişiyi kovaladığı anlar kameraya yansıdı.
Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde sahiplerinin elinden kaçan boğa, karayoluna çıktı. Bir süre yolun ortasında bekleyen boğa, kendinin peşinde olan 2 kişiyi kovalamaya başladı. Kendini kovalayan kişiye korku dolu bayram yaşayan tosun bir süre sonra karayolundan araziye girerek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Yerel