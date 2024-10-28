Karayoluna İnerek Şaşkınlık Yaratan Kurt Görüntülendi
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde karayoluna inen bir kurt, seyir halindeki vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi. Kurt, bir süre araçların önünde koştuktan sonra yoldan çıkarak gözden kayboldu.
Karayoluna inen kurt böyle görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde karayoluna inen kurt, otomobille seyir halindeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kemaliye ilçesi Recep Yazıcıoğlu Köprüsü civarında yolda kurt belirdi. Bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir süre aracın önünde koşan kurt, daha sonra yoldan çıkarak arazide izini kaybettirdi.