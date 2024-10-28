Karayoluna İnerek Şaşkınlık Yaratan Kurt Görüntülendi

Karayoluna inen kurt böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde karayoluna inen kurt, otomobille seyir halindeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kemaliye ilçesi Recep Yazıcıoğlu Köprüsü civarında yolda kurt belirdi. Bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir süre aracın önünde koşan kurt, daha sonra yoldan çıkarak arazide izini kaybettirdi.