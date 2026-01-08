Haberler

Bir yılda 285 bin araç kontrol edildi

Bir yılda 285 bin araç kontrol edildi
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2025 yılı boyunca taşımacılık sektöründe hizmet kalitesini artırmak amacıyla 2 bin 342 yetki belgesi düzenledi. Denetim faaliyetlerinde bin 559 yolcu ve 566 eşya taşımacılığı aracı kontrol edildi, mevzuata aykırı faaliyetlere ise 3 bin 623 idari yaptırım uygulandı.

Karayolu Taşıma Mevzuatı kapsamında 2025 yılı boyunca 2 bin 342 yetki belgesi düzenlenerek taşımacılık sektöründe hizmet kalitesi ve mevzuata uyum güçlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden iletilen bin 608 başvuru değerlendirilerek vatandaşların talepleri cevaplandırıldı.

Denetim faaliyetleri kapsamında; 566 eşya taşımacılığı aracı ve 111 işletme, bin 559 yolcu taşımacılığı aracı ve 178 işletme, 550 tehlikeli madde taşıyan araç ve 103 işletme denetlendi.

Sabit denetim istasyonları üzerinden yürütülen uzak denetimlerde 285 bin 970 araç, U-Net Otomasyon Sistemi aracılığıyla ise 10 bin 809 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunanlara 3 bin 623 idari yaptırım uygulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğünce güvenli, düzenli ve sürdürülebilir karayolu taşımacılığı için denetim ve hizmetlerini kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
