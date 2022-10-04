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Karayollarının son durumu görüşüldü

Yerel Haberler

Karayollarının son durumu görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya-Bursa arası ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi ve genişletilmesiyle alakalı toplantı düzenlendiğini kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya-Bursa arası ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi ve genişletilmesiyle alakalı toplantı düzenlendiğini kaydetti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Gazel, "Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı'yı Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin ile birlikte ziyaret ettik. Kütahya-Bursa arası ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi ve genişletilmesiyle ilgili bir çalışma toplantısı yaptık. Toplantıda ayrıca Kütahya'da yapımı devam eden yol inşaatlarının son durumuyla ilgili bilgi aldık" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili İshak Gazel Kütahya Yerel Haberler

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