Karayazı Anadolu Lisesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Semineri

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan Karayazı Anadolu Lisesinde, okul hemşiresi Sevim Güzel tarafından "Meme kanseri ve erken teşhisin önemi" konulu seminer düzenlendi.

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla gerçekleştirilen seminerde, öğrenci ve öğretmenlere meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı. Hemşire Sevim Güzel, meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, "Erken teşhis, tedavi başarısını önemli ölçüde artırmaktadır. Bu nedenle düzenli muayene ve kontroller büyük önem taşır." ifadelerini kullandı.

Seminer boyunca katılımcılara meme kanserinin belirtileri, kendi kendine meme muayenesi yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında da bilgi verildi.

Okul yönetimi, öğrencilerde sağlık bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte emeği geçen okul hemşiresi Sevim Güzel'e teşekkür etti. - ERZURUM