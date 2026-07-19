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Karasu'da karaya oturan dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karasu'da karaya oturan dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Sakarya Karasu'da 1 Mayıs'ta fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı NINOVA gemisi, kurtarma çalışmalarının ardından römorkörle İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek söküm için İzmir Aliağa'ya götürüldü.

Karadeniz'de fırtına nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisi, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek söküm için İzmir Aliağa'ya götürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs günü olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkarak karaya oturan 80 metre uzunluğundaki Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisi için yürütülen kurtarma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Güvenli bölgeye çekilen dev gemi, bugün sabah saatlerinde "Bozok" isimli kurtarma römorkörünün çekiminde İstanbul Boğazı'ndan geçişini gerçekleştirdi. Geminin, hurda metal yapılmak üzere İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine götürüldüğü öğrenildi.

Kamerun bayrağı altında seyir yapan, 8700072 IMO numaralı, 83 metre toplam uzunluğa (LOA) ve 12 metre genişliğe sahip genel kargo gemisi NINOVA'nın boğazdan geçiş anları ise dronla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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