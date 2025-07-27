Karasu’da Trafik Kazası: Eşini Kaybeden Kadın ve Eşi Yan Yana Defnedildi

Karasu’da Trafik Kazası: Eşini Kaybeden Kadın ve Eşi Yan Yana Defnedildi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki Gülenaz Hazar hayatını kaybetti. Eşini hastanede ziyaret ettikten sonra kazaya karışarak yaşamını yitiren Hazar'ın eşi Lütvi Abat da hastanede tedavi göremeden hayatını kaybetti. Çift, cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 68 yaşındaki kadın ve 1 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eşi, yan yana toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Karasu Mahallesi'nde duble yolda dün meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gülenaz Hazar (68) hayatını kaybetti. Hazar'ın Karasu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören eşi Lütvi Abat'ı (66) ziyaretten döndüğü sırada meydana gelen kazada öldüğü öğrenildi. Gülenaz Hazar'ın vefatından saatler sonra eşi Lütvi Abat da bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çift, Karasu Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Küçükkarasu Köy Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Çiftin yaklaşık 20 yıl önce Karasu'ya yerleştiği ve çocuklarının bulunmadığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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