Haberler

Ritimle gelen dostluk: 7'den 70'e herkes aynı melodide buluşuyor

Ritimle gelen dostluk: 7'den 70'e herkes aynı melodide buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde farklı meslek gruplarından insanlar, perküsyon çalışmalarıyla stres atıp sosyal bağlarını güçlendiriyor. Her yaştan katılımcı, eğlenceli ritimlerle dostluk kurma fırsatı buluyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde farklı meslek gruplarından oluşan insanlar, stres atmak ve sosyalleşmek için bir araya geldiği perküsyon çalışmalarında ritim tutarak hem eğleniyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor.

Perküsyon eğitmeni eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalara öğrencilerden emeklilere, öğretmenlerden sağlık çalışanlarına kadar geniş bir kitle ilgi gösteriyor. 7'den 70'e her yaş gurubundan olan insanlar, ritim eşliğinde hem günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşıyor hem de yeni dostluklar kurma fırsatı buluyor. Sosyal kaynaşmayı da artıran perküsyon çalışmaları, milli bayramlarda da düzenlenen etkililiklerde sergileniyor.

"Bir birini tanımayan insanlar burada dostluğu, güzelliği, arkadaşlığı öğreniyor"

Perküsyon Öğretmeni Mehmet Yıldız, "Biz grupla aile olduk artık çünkü yaklaşık 3 yıldan beri birlikteyiz. 5 ayrı yerde konserlerimiz oldu. Önceliğimiz sosyal aktivite, birbirini tanımayan insanlar burada dostluğu, güzelliği, arkadaşlığı aynı ritimde buluşmayı öğreniyorlar. Burası insanlar için günün yoğunluğunu ve yorgunluğu attıkları bir yer. Eğleniyorlar, coşuyorlar dans ediyorlar. 7'den 70'e herkes burada. İlkokula giden öğrencilerimiz, emekliler ve sağlıkçılarımız var. Tatlı bir yorgunluk oluyor ama değiyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
1.5 yıldır sürekli hıçkırıyor! Doktorlar bile çare olamadı

1.5 yıldır sürekli hıçkırıyor! Doktorlar bile çare olamadı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.