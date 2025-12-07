Ritimle gelen dostluk: 7'den 70'e herkes aynı melodide buluşuyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde farklı meslek gruplarından oluşan insanlar, stres atmak ve sosyalleşmek için bir araya geldiği perküsyon çalışmalarında ritim tutarak hem eğleniyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor.

Perküsyon eğitmeni eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalara öğrencilerden emeklilere, öğretmenlerden sağlık çalışanlarına kadar geniş bir kitle ilgi gösteriyor. 7'den 70'e her yaş gurubundan olan insanlar, ritim eşliğinde hem günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşıyor hem de yeni dostluklar kurma fırsatı buluyor. Sosyal kaynaşmayı da artıran perküsyon çalışmaları, milli bayramlarda da düzenlenen etkililiklerde sergileniyor.

"Bir birini tanımayan insanlar burada dostluğu, güzelliği, arkadaşlığı öğreniyor"

Perküsyon Öğretmeni Mehmet Yıldız, "Biz grupla aile olduk artık çünkü yaklaşık 3 yıldan beri birlikteyiz. 5 ayrı yerde konserlerimiz oldu. Önceliğimiz sosyal aktivite, birbirini tanımayan insanlar burada dostluğu, güzelliği, arkadaşlığı aynı ritimde buluşmayı öğreniyorlar. Burası insanlar için günün yoğunluğunu ve yorgunluğu attıkları bir yer. Eğleniyorlar, coşuyorlar dans ediyorlar. 7'den 70'e herkes burada. İlkokula giden öğrencilerimiz, emekliler ve sağlıkçılarımız var. Tatlı bir yorgunluk oluyor ama değiyor" dedi. - SAKARYA