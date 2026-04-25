Karapınar'dan hacı adayları dualarla uğurlandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Sultan Selim Camiindeki uğurlama programında hacı adayları ve yakınları duygusal anlar yaşadı. İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk de, vatandaşlarla yakından ilgilenerek hayırlı yolculuklar diledi. Öztürk, hacı adaylarına sağlık ve huzur içerisinde gidip gelmeleri temennisinde bulundu. Okunan duaların ardından hacı adayları uğurlanarak yola çıktı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı