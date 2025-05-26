Karapınar'da Vatandaşlar Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi

Karapınar'da Vatandaşlar Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, kuraklık nedeniyle vatandaşlar İnoba Yaylası Dede dağı mevkiinde yağmur duası yapmak için toplandı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve namaz kılındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde vatandaşlar ellerini semaya yağmur için açtı.

Karapınar'da havaların kurak gitmesi ve yağmurun az yağması nedeniyle vatandaşlar İnoba Yaylası Dede dağı mevkiinde yağmur duası için bir araya geldi. Vatandaşlar yağmur duası yapılacak alana gelirken, yolda kendilerini bekleyen çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Yağmur duası programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirildi, namaz kılındı. Vatandaşlar yağmur yağması için hep birlikte dua etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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