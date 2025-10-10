Karapınar'da 'Vakti Kuşanıyorum' Etkinliği: Sabah Namazında Buluşma

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün gözetiminde yürütülen "Vakti Kuşanıyorum" etkinlikleri kapsamında, Karapınar Tahsin Görgülü Ortaokulundan öğretmenler, öğrenciler ve velileri sabah namazında buluştu.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler sabah namazında Yunus Emre Camii'nde bir araya geldi. Buluşma, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Namaz sonrası katılımcılara sıcak çorba ikramında bulunuldu. Etkinliğin amacı, öğrencilerde dini ve ahlaki değerlerin pekiştirilmesi, birlikte ibadet etme bilincinin kazandırılması ve toplumsal dayanışma ruhunun artırılması olarak belirtildi. Okul idaresi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin manevi gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, katılım gösteren tüm öğrencilere, velilere ve emeği geçenlere teşekkür etti. - KONYA