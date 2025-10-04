Haberler

Karapınar'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyası Başarıyla Gerçekleşti

Karapınar'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyası Başarıyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 4 günde 172 ünite kan toplandı. Mobil kan bağışı aracı ile gerçekleştirilen kampanya vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 4 günde 172 ünite kan toplandı.

Konya Kızılay Kan Merkezi ekibi tarafından Karapınar'da düzenlenen kan bağışı kampanyası ilgi gördü. Karapınar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan mobil kan bağışı aracında gerçekleştirilen kampanya kapsamında, 4 gün boyunca toplam 172 ünite kan toplandı. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, öncelikle bilgilendirme formlarını doldurdu ve gerekli sağlık kontrollerinden geçti. Uygun bulunan gönüllüler, kan verdi. Kampanyaya ilçe merkezi ile birlikte çevre mahallelerden de katılım oldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor

FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.