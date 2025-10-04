Karapınar'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyası Başarıyla Gerçekleşti

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 4 günde 172 ünite kan toplandı.

Konya Kızılay Kan Merkezi ekibi tarafından Karapınar'da düzenlenen kan bağışı kampanyası ilgi gördü. Karapınar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan mobil kan bağışı aracında gerçekleştirilen kampanya kapsamında, 4 gün boyunca toplam 172 ünite kan toplandı. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, öncelikle bilgilendirme formlarını doldurdu ve gerekli sağlık kontrollerinden geçti. Uygun bulunan gönüllüler, kan verdi. Kampanyaya ilçe merkezi ile birlikte çevre mahallelerden de katılım oldu. - KONYA