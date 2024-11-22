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Karapınar'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi İle Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Karapınar'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi İle Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, annelerin madde bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesi hedeflendi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bağımlılıkla mücadelede aile içi iletişimin önemini vurguladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğrenci velilerine METEM toplantı salonunda "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Proje ile annelerin madde bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesi ve ailede farkındalığın artırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Uzmanlar, bağımlılıkla mücadelede aile içindeki iletişim ve farkındalığın önemine vurgu yaparken eğitimde, uyuşturucu madde kullanımı belirtileri, bağımlılığın önlenmesi, gençlerin risklerden korunması ve aile içi iletişimin önemi vurgulandı. Polisler, anne-babaların dikkat etmesi gereken ipuçlarını paylaşarak bağımlılıkla mücadelede anne rolünün önemine dikkat çekti.

"Çocuklar için anneler özeldir"

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, "Uyuşturucuyla mücadelede annelere önemli görevler düşüyor. Annelerimizin çocuklarla iletişimi, şefkati ve farkındalığı, bu konuda yürütülen çalışmaların başarısı için büyük önem taşıyor. Güvenlik güçlerimiz bağımlılıkla mücadelede çaba gösterse de bu mücadelede annelerimizin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü çocuklar için anneler özeldir" ifadeleri kullanıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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