Karaman'dan Konya'ya Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenlendi

Hazreti Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü anısına, Karaman'dan Konya'ya 8. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlik, Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'ni ziyaretle başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Hazreti Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve beraberindekilerle birlikte Aktekke Camisi'nden Konya'ya doğru yürüyüşe başladı.

Programa, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

