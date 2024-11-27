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Karaman'da Yoğun Kar Yağışı Sonucu Mahsur Kalan Koyunlar Kurtarıldı

Karaman'da Yoğun Kar Yağışı Sonucu Mahsur Kalan Koyunlar Kurtarıldı
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Karaman'ın Taşkale köyünde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 600 koyun mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, uzun uğraşlar sonucu koyunları kurtararak köydeki ağıllarına ulaştırdı.

Karaman'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan koyun sürüsü İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Taşkale köyünde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 600 koyun, gölet mevkiindeki yaylada yemlerinin bitmesi üzerine mahsur kaldı. Çobanın yardım istemesi üzerine yaylaya İl Özel İdaresi ekipleri gönderildi. Uzun uğraşlar sonucu yaylaya ulaşan ekipler, yolu iş makineleri ile açarak koyunları zayiatsız bir şekilde köydeki ağıllarına getirdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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