Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

Karaman'da Yıldızlar Görsel Şölen Oluşturdu

Karaman'da Yıldızlar Görsel Şölen Oluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Valiliği tarafından gerçekleştirilen bir çalışma ile kentteki tarihi mekanların uzun pozlama ile çekilen gökyüzü fotoğraflarında yıldızlar, görsel bir şölen sundu.

Karaman'ın tarihi mekanlarından uzun pozlama ile çekilen gökyüzü fotoğraflarında yıldızlar görsel şölen oluşturdu.

Karaman Valiliğince kentte bulunan tarihi mekanların tanıtılması amacıyla çalışma yapıldı. Bu çerçevede tarihi Taşkale Tahıl Ambarları, Manazan Mağarası, Yeşildere Kanyonu ve Binbir Kilisede gökyüzü fotoğrafları çekildi. Uzun pozlama ile çekilen fotoğraf karelerinde gökyüzündeki yıldızlar görsel şölen oluşturdu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım
img

DEİK Başkanı Olpak'ın İsrail açıklamalarına yoğun tepki
img

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.