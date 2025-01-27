Karaman'da Yıldızlar Görsel Şölen Oluşturdu

Karaman'ın tarihi mekanlarından uzun pozlama ile çekilen gökyüzü fotoğraflarında yıldızlar görsel şölen oluşturdu.

Karaman Valiliğince kentte bulunan tarihi mekanların tanıtılması amacıyla çalışma yapıldı. Bu çerçevede tarihi Taşkale Tahıl Ambarları, Manazan Mağarası, Yeşildere Kanyonu ve Binbir Kilisede gökyüzü fotoğrafları çekildi. Uzun pozlama ile çekilen fotoğraf karelerinde gökyüzündeki yıldızlar görsel şölen oluşturdu. - KARAMAN