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Karaman semalarında Perseid meteor yağmuru görsel şölen sundu

Karaman semalarında Perseid meteor yağmuru görsel şölen sundu
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Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen Perseid meteor yağmuru, Karaman'daki Fisandun Barajı çevresinde görsel şölen oluşturdu. Şehir ışıklarının az olduğu bölgede meteor geçişleri, İHA tarafından uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi ve karanlık gökyüzünde ışık izleriyle bütünleşen manzara dikkat çekti.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid meteor yağmuru Karaman'da görsel şölen sundu.

Karaman'da belirli aralıklarla görülen Perseid meteorları, Dereköy sınırlarında bulunan Fisandun Barajı çevresinde gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturdu. Şehir ışıklarının az olduğu baraj bölgesinde daha net görülebilen meteor geçişleri, İHA muhabiri tarafından uzun pozlama tekniğiyle kaydedildi. Çekilen karelerde meteor geçişleri net bir şekilde görüntülendi. Karanlık gökyüzünde ışık izleriyle bütünleşen manzara dikkat çekerken, saniyeler içinde kaybolan meteorlar seyri güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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