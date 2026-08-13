Karaman semalarında Perseid meteor yağmuru görsel şölen sundu

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid meteor yağmuru Karaman'da görsel şölen sundu.

Karaman'da belirli aralıklarla görülen Perseid meteorları, Dereköy sınırlarında bulunan Fisandun Barajı çevresinde gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturdu. Şehir ışıklarının az olduğu baraj bölgesinde daha net görülebilen meteor geçişleri, İHA muhabiri tarafından uzun pozlama tekniğiyle kaydedildi. Çekilen karelerde meteor geçişleri net bir şekilde görüntülendi. Karanlık gökyüzünde ışık izleriyle bütünleşen manzara dikkat çekerken, saniyeler içinde kaybolan meteorlar seyri güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı