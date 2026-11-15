Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da pelikan iki arkadaşın tek balığını kaptı, o anlar kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da pelikan iki arkadaşın tek balığını kaptı, o anlar kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Karaman'da pelikan iki arkadaşın tek balığını kaptı, o anlar kameraya yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'daki Gödet Barajı'nda balık tutan iki arkadaş, gün boyunca yakaladıkları tek balığı pelikana kaptırdı. Pelikanın balığı yediği o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karaman'da Gödet Barajı'na balık tutmaya giden iki arkadaşın gün boyunca yakaladıkları tek balık, davetsiz misafirleri olan pelikana nasip oldu. Pelikanın balığı kaparak yemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gödet Barajı'na balık tutmak için giden Mustafa Dursun (40) ve Fehmi Mustafa Kurşun (33), burada beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Balık tuttukları sırada yanlarına gelen pelikan, uzun süre iki arkadaşın çevresinden ayrılmadı. Pelikana ekmek vermeye çalışan ancak kuşun yemediğini gören arkadaşlar, balık tutmaya devam etti. Gün boyunca yalnızca bir balık yakalayabilen iki arkadaş, küçük olduğu için suya geri bırakmayı düşündükleri balığı pelikana kaptırdı. Pelikanın balığı yemesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşadıkları ilginç olay karşısında hayrete düşen iki arkadaş, o anları gülümseyerek anlattı.

"Balık bize değil, pelikana nasip oldu"

Yaklaşık 5-6 yıldır hobi olarak balık tuttuğunu belirten Mustafa Dursun, "Arkadaşımla birlikte balık tutmaya gittik. O gün sadece bir tane balık yakaladık. Onu da küçük olduğu için geri salacaktık ama pelikan müsaade etmedi. Balık bize değil, pelikana nasip oldu. Kuş zaten akşama kadar yanımızdaydı. Biz de sevdik, ekmek verdik ama yemedi. Meğer balık bekliyormuş. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştım. Güzel bir anı oldu" dedi.

"Oğluma balık götürecektim, pelikan bizden önce davrandı"

İkinci kez balık tutmaya gittiğini anlatan Fehmi Mustafa Kurşun ise yakaladıkları balığın uygun büyüklükte olması halinde 18 aylık oğluna götürmeyi düşündüğünü belirterek, "Bir balık tutalım dedik, o da pelikana nasip oldu. Aslında tuttuğumuz balık belirli bir limitin üzerindeyse eve götürüp 18 aylık oğluma yedirmeyi düşünüyordum. Ama olmadı. Pelikanın tuttuğumuz balığı yemesi bir oldu. Daha önce de buradaki balıkçıların yakaladıkları balıkları pelikanın yediğini duyduk. Olaydan yaklaşık 10 dakika önce bir balıkçı da bize benzer bir olay yaşadığını anlatmıştı" diye konuştu.

"40 yılda bir yaşanabilecek bir anı yakaladık"

Pelikanın balığı yediği anları cep telefonuyla kaydettiğini söyleyen Kurşun, "Aslında tamamen anlık bir refleksti. Mustafa ağabey videoyu açmamı söyledi, ben de kaydetmeye başladım. Pelikanın böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmemişti. Sadece balık maceramızdan bir anı kalsın istemiştik. Belki de 40 yılda bir yaşanabilecek bir anı yakaladık. Güzel bir deneyim oldu. Bu sefer oğluma balık nasip olmadı, inşallah başka sefere. Bir dahaki sefere onu da götürmeyi düşünüyoruz. İnşallah onu yem etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

Yalı Çapkını'nın Ferit'inin yeni projesi belli oldu
Spor salonunda korkunç ölüm! Koşu bandından pencereye savruldu

“Allah ölümün de hayırlısını versin” dedirten görüntü
Fas, Nijer'i beşledi! Youssef En-Nesyri tarihe geçti

Youssef En-Nesyri'den tarihi gol!
Maça damga vuran anlar! Cristiano Ronaldo'yu böyle andılar

Maça damga vuran anlar!

Hülya Koçyiğit, Susuz Yaz'ın yeni Bahar'ına seslendi: Hep mukayese edilecekler

Susuz Yaz'ın iki Bahar'ı aynı karede!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!
180 milyon dolarlık Van Gogh tablosu satış öncesi krize neden oldu

180 milyon dolarlık tablonun satışına günler kala mülkiyet krizi!
Eurovision Asya'nın ilk kazananı Filipinler oldu: 19 yaşındaki Carmelle birinci

11 ülke yarıştı, 19 yaşındaki genç kız tarihe geçti!
Paşinyan Antalya'da cebine attığı muzu kasaya koydu

Yemeğe kıyamıyor! Antalya'dan cebine attığı muzu bakın ne yaptı
Guendouzi'den çocuklarına büyük sürpriz! Kutudan çıkan şey minikleri havalara uçurdu

Kutudan çıkan şey minikleri havalara uçurdu
10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi58

10 Kasım paylaşımı olay olmuştu! Hacı Yakışıklı'dan geri adım

İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu

Korkulan oldu! Askeri üssü İHA'larla vurdular