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Karaman'da Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

Karaman'da Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direğine Çarptı
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Karaman'da, kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil orta refüjü aşarak karşı şeride geçti

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil, daha sonra orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü N.S. idaresindeki 70 DE 850 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine sonrada orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ucuz atlatılan kazada yaralanan bile olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardında otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kazayı yapan sürücü N.S.'nin 3 gün önce ehliyet aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - Yerel
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