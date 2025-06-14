Karaman'da Jandarma'nın 186. yılı coşkuyla kutlandı

Karaman'da Jandarma'nın 186. yılı coşkuyla kutlandı
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Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, Karaman'da düzenlenen törenlerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, Karaman'da düzenlenen törenlerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, şehitlik ziyaretiyle devam etti. Ardından Şehit ve Gazi Dernekleri ziyaret edilerek şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelindi. Etkinliklerin devamında Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda jandarma tarafından tanıtım stantları kuruldu. Vatandaşlar stantlara yoğun ilgi gösterirken, Jandarma Asayiş Komando Birliği, Motorize Timi ve Köpekli Tim tarafından yapılan gösteriler büyük beğeni topladı. Gösteriler sırasında özellikle çocuklar ve gençler, jandarmanın görev ekipmanlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kurum müdürleri, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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