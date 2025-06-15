Karaman'da 200 Dekar Tarım Arazisi Yangında Küle Döndü

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Karaman'ın Pınarbaşı köyünde çıkan yangında, 200 dekar ekili alan alevler tarafından kül oldu. Yangın, köylüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi.

Karaman'da çıkan yangında 200 dekar ekili alan kül oldu

KARAMAN - Karaman'da çıkan yangında 200 dekar ekili alan küle döndü. Alevler diğer ekili alanlara sıçramadan köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, arpa ve buğday ekili arazilerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, köylüler yangını söndürebilmek için traktör ve küreklerle müdahale etti. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Köylüler ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu alevler tamamen yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 200 dekar ekili alan yanarak küle denerken, söndürme çalışmalarına Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'da katıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - Yerel
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