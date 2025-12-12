Haberler

Kaymakam Fatih Erdoğan'dan Özel Akasya Bakım Merkezi'ne ziyaret

Güncelleme:
Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Özel Akasya Bakım Merkezini ziyaret ederek kurumun hizmetlerini ve yeni açılan bloğunu yerinde inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Kaymakam Erdoğan, bakım merkezlerinin önemini vurguladı ve personeli tebrik etti.

Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, ilçede faaliyet gösteren Özel Akasya Bakım Merkezini ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında bakım merkezinin mevcut durumu, sunulan hizmetler ve kurum bünyesinde hizmete yeni açılan blok ile ilgili yetkililerden detaylı bilgi alan Kaymakam Erdoğan, yapılan iyileştirmeleri yerinde değerlendirdi. Kaymakam Erdoğan, merkezde kalan vatandaşlarla da bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve sohbet etti. Ziyaret sırasında bakım merkezindeki hizmetlerin niteliğinin artırılması ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Fatih Erdoğan, bakım merkezlerinin toplumun hassas kesimlerine sunduğu hizmetlerin önemine vurgu yaparak, kurum personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - IĞDIR

