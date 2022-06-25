Karakılçık Buğdayı, Kemalpaşa'da Hayat Buluyor

Kemalpaşa Belediyesi'nin hayata geçirdiği ata tohumu karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesi kapsamında Belediye'nin Ulucak Mahallesi'nde bulunan tarlasında hasat sevinci yaşandı.

İlçede, 2020 yılında 24 dönümlük arazide başlatılan ata tohumu karakılçık buğdayı yaygınlaştırma projesi, üreticilerin talepleriyle genişletilerek bu yıl ilçe genelinde yaklaşık 200 dönümlük ekili arazi kapasitesine ulaştı. Yaygınlaştırılarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenen karakılçık buğdayının, Kemalpaşa Belediyesi'nin Ulucak Mahallesi'nde bulunan tarlasında gerçekleştirilen hasada, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Gönülbağı ve Kırsal Hizmetler Müdürü Olcay Savur katıldı.

"EKİLİ ALANI ON KAT ARTTIRDIK"

Başkan Rıdvan Karakayalı, atalık tohumların önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bereketli topraklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek için yaptığımız çalışmalar kapsamında dayanıklı ve besleyici olan atalık tohumlarımızı çiftçilerimiz ile birlikte çoğaltıyor ve ekimini yaptığımız tohumların hasadını gerçekleştiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan proje ile bir tarım ilçesi olan Kemalpaşa'da çiftçimize önemli ölçüde destek sağladığımızı düşünüyorum. Tarım politikamızın başında, çiftçilerimizin ekonomilerine katkı koyabilmesini sağlamak ve iklime, toprağa, coğrafyaya asırlardır uyum sağlayan dayanıklı ve besleyici tarım ürünlerini gelecek nesillere aktarmak yer alıyor. Bu kapsamda geçen yıllarda elde ettiğimiz mahsulü vatandaşlarımıza dağıttık. Bu sene kapasiteyi yaklaşık on kat arttırarak aynı dağıtımı gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor."

ANKA / Yerel