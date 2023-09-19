Karadon'da maden şehitleri için dua edildi Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kilimli İşletmesi'nde çalışan maden işçileri, 7 Ağustos 2023 tarihinde ve 13 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen göçüklerde şehit olan Erdal Karaçam ve Ramazan Yıldırım ile tüm maden...

Karadon'da maden şehitleri için dua edildi

ZONGULDAK - Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kilimli İşletmesi'nde çalışan maden işçileri, 7 Ağustos 2023 tarihinde ve 13 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen göçüklerde şehit olan Erdal Karaçam ve Ramazan Yıldırım ile tüm maden şehitleri adına Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

TTK'ya bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kilimli İşletmesi'nde, 19 Eylül 2023 tarihinde 08: 00-16: 00 vardiyası öncesinde düzenlenen programa, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, işletme ve kurum müdürleri, Maden Şehidi Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

Okunan Kuran- Kerim'in ardından 7 Ağustos 2023 tarihinde ve 13 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen göçüklerde şehit olan Erdal Karaçam ve Ramazan Yıldırım ile tüm maden şehitlerine Allah'tan rahmet dilenerek dua edildi. Program, kurban kesimiyle sona erdi.