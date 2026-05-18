Karadon faciası 16. yılında anıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi'nde 17 Mayıs 2010'da hayatını kaybeden 30 maden işçisi, facianın 16'ncı yıldönümünde düzenlenen bir programla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne bağlı Kilimli İşletmesi'nde, 16 yıl önce bir taşeron firmanın faaliyet yürüttüğü alanda meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci için anma töreni gerçekleştirildi. Tören, facianın yaşandığı Karadon Yenikuyu maden ocağı önünde, 18 Mayıs Pazartesi günü gündüz vardiyası başlamadan önce yapıldı. Anma programında, hayatını kaybeden madenciler ve tüm maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Törene TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in yanı sıra kurum ve sendikanın yöneticileri ile maden işçileri katıldı. Katılımcılar arasında sendika Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu da yer aldı.

Yeşil,16 yıl önce Karadon'da eksi 540 kodunda 30 madencinin hayatını kaybettiği faciayı hatırlattı. Yeşil, bu olayın taşeronlaşma ve özelleştirme girişimlerinin bir sonucu olduğunu belirterek, sendika olarak bu tür uygulamalara karşı mücadelelerinin sürdüğünü ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
