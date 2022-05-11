Karadeniz'in İskorpiti Fiyatıyla Çarpıyor

MUSTAFA USTA

Karadeniz'in çarpanı olarak nitelendirilen ve tezgahlarda kendini göstermeye başlayan iskorpit balığı, 150 TL'den satılıyor. Sinoplu Balıkçı Hakan Erol, "150 TL çok para aslında. İnsanların alım gücü yok. Lokantalara veriyoruz çoğunlukla zaten. İnsanlar pek rağbet göstermiyor, ama ucuz olduğu zaman rağbet gösteriyorlar" dedi.

Vücudundaki dikenlerine dokunulduğunda sızlatan, felce kadar yol açabilen zehir barındıran, Karadeniz yöresinde 'çarpan' adıyla bilinen iskorpit, denizin ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden kendini gösterdi. Genellikle mayıs ve haziran aylarında görünen iskorpit balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 150 TL'den satılıyor. Balıkçılar bu balığın zehirli dikenlerini ayıklayarak müşterilere sunuyor.

Balıkçı Hakan Erol, "Bu balığın adı çarpan, Ege'de iskorpit diye geçer. Özelliği zehirli olması ama ayıklandıktan sonra lezzetlidir. Çorbası olur, tavası, buğulaması olur. Çocuklar için yenebilecek lezzetli bir şey. Mayıs ve haziran aylarında daha çok olur, havaların ısınmasıyla. Haziran ayında yumurtasını döker, sonra kaybolur. Balığın kılçıklarını alıyoruz. İsteyen kılçıklı alıyor, isteyen kılçıksız alıyor ama aldığımız zaman löp oluyor. Çocuklara yedirebilirsiniz, çocuklar için vitamin kaynağıdır. Çocuklar balık yemiyorsa balık yerine bunu yiyebilir. Biz de zehrini ve dikenlerini alarak satıyoruz" dedi.

"İNSANLARIN ALIM GÜCÜ YOK"

Erol, "150 TL çok para aslında. İnsanların alım gücü yok. Lokantalara veriyoruz çoğunlukla zaten. İnsanlar pek rağbet göstermiyor, ama ucuz olduğu zaman tabi ki rağbet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"BEN ALAMADIM PAHALI GELİYOR BANA"

Balıkçı tezgahına gelen Engin Dikmen; "Ben alamadım. Almam da zaten. Biraz pahalı geliyor bana. Şimdi kilogramı pahalı ama balıkçıyı da düşünmek lazım. Mazotun da litresi pahalı. O yüzden biraz fiyatları arttırıyor tabi ki" dedi.

Görüntü dökümü:

*Hakan Erol

*Engin Dikmen

*Detay görüntüler