Son dakika haberi | Karadeniz'in geçiş güzergahında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den inceleme

Karadeniz'in geçiş güzergahında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den inceleme

KASTAMONU - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğunda kullandığı önemli güzergahlardan olan Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda incelemelerde bulundu.

İstanbul'u Karadeniz Bölgesine bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu devam ediyor. Uzun kuyrukların oluştuğu D100 karayolunda İstanbul başta olmak üzere diğer büyük kentlerden Karadeniz Bölgesindeki illere gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş için yollara düştü. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, gibi illerin bağlantısının sağlandığı Kastamonu'nun Tosya ilçesine D-100 karayolunda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Yoğunluk sebebiyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tosya Kaymakamı A. Ferhat Özen ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran ile birlikte hem polis hem de jandarma kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, trafik denetimine katılarak sürücüleri durdurdu. Sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunan Çetin, araçlarda bulunan vatandaşların geçmiş Kurban Bayramını kutlarken çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kastamonu'nun Tosya ilçesine D100 karayolunda trafik denetimlerinde incelemelerde bulunmak üzere geldiklerini belirterek, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun selamlarını sizlere getirdik. Biz her zaman vatandaşımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda trafik kazaları çok oluyordu, şimdi yapılan yollarla en alt seviyeye kadar düştü. Bildiğimiz kadarıyla bu bayramda sadece 7 ölümlü trafik kazası yaşandı. Amacımız bu kazaların sıfıra kadar düşürmek. Hedefimiz sıfır can kaybı. Biz bunun için her zaman vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.