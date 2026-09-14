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Karadeniz’de imkânsız diye bir şey yok; Biraz inat, biraz cesaret, biraz da ustalık yeter

Karadeniz’de imkânsız diye bir şey yok; Biraz inat, biraz cesaret, biraz da ustalık yeter
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Trabzon’un Araklı ilçesinde bir şahıs, kamyonetin kasasındaki konteyneri dik bir yamaçta yer alan köyüne aracıyla geri geri giderek çıkartmayı başardı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir şahıs, kamyonetin kasasındaki konteyneri dik bir yamaçta yer alan köyüne aracıyla geri geri giderek çıkartmayı başardı.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Türkeli Köyü'nde Sendoğan Yıldırım, zorlu arazi şartlarına rağmen pes etmedi. Köy yolunun oldukça rampalı ve dik olması, konteyner evin yukarı çıkarılırken devrilme riskini beraberinde getirdi. Ancak Sendoğan Yıldırım, çözümü Karadenizlilerin meşhur "inat ve azminde" buldu. Yıldırım, konteyneri taşıyan aracı geri geri kullanarak, zorlu ve dik yokuştan köye çıkarmayı başardı. Hem cesaret hem de büyük bir dikkat gerektiren bu yöntem, çevrede bulunanların da dikkatini çekerken, ortaya "Karadeniz inadı işte böyle olur!" dedirten görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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