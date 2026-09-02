Eynesil açıklarında denizde hortum paniği

Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında denizde hortum çıktı. Güneşli havada oluşan hortum, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Eynesil ilçesi açıklarında saat 16.30 sıralarında deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre etkili olan hortum, denizden emdiği suyu metrelerce yukarı doğru çekti. Sahile doğru ilerlediği görülen hortum, kıyıya yaklaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu. Hortumun herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı