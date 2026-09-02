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Eynesil açıklarında denizde hortum paniği

Eynesil açıklarında denizde hortum paniği
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Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında saat 16.30 sıralarında denizde hortum oluştu. Güneşli havada meydana gelen hortum, denizden suyu metrelerce yukarı çekti ve sahile doğru ilerledi. Kıyıya yaklaşmadan etkisini kaybeden hortum, herhangi bir zarara yol açmadı.

Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında denizde hortum çıktı. Güneşli havada oluşan hortum, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Eynesil ilçesi açıklarında saat 16.30 sıralarında deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre etkili olan hortum, denizden emdiği suyu metrelerce yukarı doğru çekti. Sahile doğru ilerlediği görülen hortum, kıyıya yaklaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu. Hortumun herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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