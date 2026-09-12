Karaçörtlen köyünde içme suyu altyapısı yenileniyor

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen Köyü'nde, 2026 Yılı KÖYDES Programı kapsamında başlatılan içme suyu altyapı çalışmaları devam ediyor. Projeyle köyün içme suyu şebekesinin güçlendirilmesi ve suyun kesintisiz ulaştırılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından proje, maliyet ve kontrollük süreçleri yürütülen Karaçörtlen Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı ve Kısmi (Terfili) İsale Hattı Yapım İşi kapsamında çalışmalar sürüyor. 2026 Yılı KÖYDES Programı kapsamında yürütülen proje ile köyün içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında 2 bin 300 metre içme suyu şebeke hattı, bin 400 metre terfili isale hattı ile 15 adet kolektör ve çeşitli şebeke elemanlarının imalatı gerçekleştirilecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karaçörtlen Köyü'nde içme suyunun daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz şekilde vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı