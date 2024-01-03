Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda şehit düşen Aydınlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 03 Ocak 2016 tarihinde bölücü terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Bayrak-12 müşterek operasyonunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, şehadetinin sekizinci yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Anma töreninde şehit Karabacaklı, mezarı başında anılırken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit için dua okundu. Tören sonunda protokol üyeleri şehidin mezarına çiçek bıraktı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı'nın mezarı başında düzenlenen anma törenine, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, protokol üyeleri ve şehidin ailesi katıldı.

Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Kaymakamımız Mehmet Gündoğdu, protokol üyeleri ve şehidimizin kıymetli ailesi ile birlikte Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 03 Ocak 2016 tarihinde icra edilen Bayrak-12 müşterek operasyonunda şehit düşen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle mezarı başında dualarla anıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN