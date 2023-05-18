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Karacasu Müftülüğü'ne atanan Erdoğan görevine başladı

Karacasu Müftülüğü'ne atanan Erdoğan görevine başladı

Yerel Haberler

Aydın'ın Karacasu ilçesine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilçe müftüsü olarak atanan Yunus Erdoğan görevine başladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilçe müftüsü olarak atanan Yunus Erdoğan görevine başladı.

Karacasu İlçe Müftüsü iken İncirliova İlçe Müftülüğü'ne ataması yapılan Bayram Yılmaz'ın ardından boşalan müftülük kadrosuna Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ataması yapılan Yunus Erdoğan görevine başladı. Karacasu'ya hizmet etmek için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini belirten Müftü Erdoğan, "Böylesine güzel bir ilçede görev yapacak olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Gördüğüm kadarıyla Karacasu halkımız da çok sıcak kanlı. Müftülüğümüz personeli, kamu kurum ve kuruluşlarıyla el ele vererek çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle yeni görevimizin hem kendimize hem de ilçemize hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Yunus Erdoğan Hisarcık Karacasu Yerel Haberler

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