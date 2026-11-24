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Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'ndeki ilkokulda yürütülen genel sağlık taraması çalışmaları kapsamında öğrencilerin sağlık durumları kontrol edilirken, Kaymakam İsmail Battal da çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ataköy İlkokulunda gerçekleştirilen sağlık taraması çalışmalarını ziyaret eden Karacasu Kaymakamı İsmail Battal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Menduh Yılmaz, Şube Müdürü Ali Yıldız, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Gamze Tüten, İlçe Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Oğuz Kaan Kuzubaşlı ile sağlık personeli eşlik etti.

Kaymakam Battal, okulda yürütülen sağlık taraması çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında okul müdürüyle de görüşen Battal, okulda sürdürülen eğitim faaliyetleri ve okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Dibek'in de katıldığı ziyarette, eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı