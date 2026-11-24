Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, Ataköy İlkokulundaki sağlık taramasını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, Ataköy Mahallesi'ndeki Ataköy İlkokulunda yürütülen genel sağlık taraması çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette Battal'a eğitim ve sağlık yetkilileri eşlik etti, okulun genel durumu ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı.
Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'ndeki ilkokulda yürütülen genel sağlık taraması çalışmaları kapsamında öğrencilerin sağlık durumları kontrol edilirken, Kaymakam İsmail Battal da çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Ataköy İlkokulunda gerçekleştirilen sağlık taraması çalışmalarını ziyaret eden Karacasu Kaymakamı İsmail Battal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Menduh Yılmaz, Şube Müdürü Ali Yıldız, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Gamze Tüten, İlçe Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Oğuz Kaan Kuzubaşlı ile sağlık personeli eşlik etti.
Kaymakam Battal, okulda yürütülen sağlık taraması çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında okul müdürüyle de görüşen Battal, okulda sürdürülen eğitim faaliyetleri ve okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Dibek'in de katıldığı ziyarette, eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalar değerlendirildi.