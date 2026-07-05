Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu'ya veda yemeği

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt'in Baykan ilçesine kaymakam olarak atanan Aydın'ın Karacasu ilçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu onuruna veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt ili Baykan Kaymakamlığı görevine atanan Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu için ilçede veda programı gerçekleştirildi. Düzenlenen veda yemeğinde ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler bir araya gelerek Kaymakam Gündoğdu'ya yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti. Programda konuşan katılımcılar, görev yaptığı süre boyunca ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı Kaymakam Mehmet Gündoğdu'ya teşekkür ederek, yeni görev yerinde de başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine inandıklarını ifade etti.

Samimi bir atmosferde geçen veda yemeğinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu da kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı katılımcılara teşekkür ederek, Karacasu'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı