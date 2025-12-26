Karacasu'da tayini çıkan savcı ve mal müdürü onuruna veda yemeği

Aydın'ın Karacasu ilçesinde görev yerleri değişen Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ile Mal Müdürü Zekayi Amaç onuruna veda yemeği düzenlendi. Program sonrasında Tan ve Amaç'ı makamında ağırlayan Kaymakam Mehmet Gündoğdu tarafından her iki isme de plaket takdim edildi.

Kahramanmaraş'a tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ile Denizli'ye tayini çıkan Mal Müdürü Zekayi Amaç onuruna Karacasu İlçe Emniyet Amirliği'nde veda yemeği düzenlendiği düzenlendi. Düzenlenen yemeğe ilçe protokolü katıldı. Veda yemeğinin ardından Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, ilçede görev yaptıkları süre boyunca sergiledikleri özverili çalışmalar dolayısıyla Cumhuriyet Savcısı Tan ve Mal Müdürü Amaç'a teşekkür ederek kendilerine plaket takdim etti. Kaymakam Gündoğdu, her iki ismin de Karacasu'ya önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yemek, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - AYDIN