Karacasu'da tayini çıkan savcı ve mal müdürü onuruna veda yemeği

Kahramanmaraş'a tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ile Denizli'ye tayini çıkan Mal Müdürü Zekayi Amaç onuruna Karacasu İlçe Emniyet Amirliği'nde veda yemeği düzenlendiği düzenlendi. Düzenlenen yemeğe ilçe protokolü katıldı. Veda yemeğinin ardından Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, ilçede görev yaptıkları süre boyunca sergiledikleri özverili çalışmalar dolayısıyla Cumhuriyet Savcısı Tan ve Mal Müdürü Amaç'a teşekkür ederek kendilerine plaket takdim etti. Kaymakam Gündoğdu, her iki ismin de Karacasu'ya önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yemek, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
