Şehit P.Astsb.Üçvş. Sührap Kılıç'ın şehadetinin 24. yılında anma töreni düzenlendi

Kırıkkale Keskin Karayolu mevkiinde bulundukları aracın başka bir araçla çarpışması sonucunda şehit olan P.Astsb.Üçvş. Sührap Kılıç şehadetinin 24. yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde vatani görevine devam ettiği sırada, 26 Mart 2000 tarihinde Ankara'dan Kayseri Hava İndirme Tugay Komutanlığı'na beraberindeki silah arkadaşları ile birlikte eğitime giderken Kırıkkale Keskin Karayolu mevkiinde bulundukları aracın başka bir araçla çarpışması sonucunda şehit olan P.Astsb.Üçvş. Sührap Kılıç şehadetinin 24. yıl dönümünde unutulmadı. Şehidin anısını yaşatmak ve fedakarlığını unutmamak adına Kılıç, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, protokol üyeleri ve şehidin ailesinin katıldığı tören ile anıldı. Karacasu Kaymakamı, beraberindeki protokol üyeleri ve şehit ailesi şehidin mezarı başında dualar okudu. Ardından şehidin kabrine karanfiller bırakıldı. - AYDIN