Karacasu'da Okul Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi

Karacasu'da Okul Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi
Karacasu'da öğrencilerin okula güvenli bir şekilde gidip gelmesi amacıyla servis şoförleri ve personellerine eğitim düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığının koordinasyonunda, ilçemizdeki okullara öğrenci taşıyan okul servisi şoförleri ve rehber personellere, öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar konusunda genel trafik eğitimi verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
