Karacasu'da Okul Servis Araçlarına Denetim

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servis araçlarında denetim yapıldı. Servis şoförleri ve öğrenciler, kurallar ve emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Karacasu'da öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarında denetimler gerçekleştirildi. Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri ve İlçe Jandarma Trafik Ekipleri iş birliğiyle yapılan denetimlerde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde okullarına ulaşmaları hedeflendi. Denetimler sırasında servis şoförlerine, okul servis araçlarında uymaları gereken kurallar hatırlatılırken, öğrencilere de araç içerisinde emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatıldı. Yetkililer, öğrencilerin güvenliği için bu tür denetimlerin eğitim yılı boyunca periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.

Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri ve İlçe Jandarma Trafik Ekipleri tarafından, öğrencilerimizin huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarında denetim gerçekleştirildi. Servis şoförlerine okul servis araçlarında uymaları gereken kurallar, öğrencilerin araç içerisinde emniyet kemeri kullanmasının önemi konularında bilgilendirme yapıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN