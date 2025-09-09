Haberler

Karacasu'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi

Karacasu'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, öğrencilerin güvenliği amacıyla okul çevrelerinde denetimler yapıldı. Jandarma ekipleri, 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması' çerçevesinde kontroller gerçekleştirdi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrencilerin güvenliği amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda okullarına ulaşabilmeleri amacıyla yapılan kontroller, okulların açılmasıyla birlikte hız kazandı. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okul heyecanına ortak olan jandarma ekipleri de bu çerçevede okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekipleri tarafından 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması' kapsamında Yaykın ve Ataköy Mahallelerinde bulunan okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde okula geliş gidişlerini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.