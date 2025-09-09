Karacasu'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrencilerin güvenliği amacıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda okullarına ulaşabilmeleri amacıyla yapılan kontroller, okulların açılmasıyla birlikte hız kazandı. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okul heyecanına ortak olan jandarma ekipleri de bu çerçevede okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekipleri tarafından 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması' kapsamında Yaykın ve Ataköy Mahallelerinde bulunan okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde okula geliş gidişlerini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN