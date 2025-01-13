Karacasu'da öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro personelleri, ilçedeki öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi.

Karacasu'yu Sevenler İlkokulu, Karacasu Şehitleri Ortaokulu, Karacasu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Kırçiçeği Anadolu Lisesi öğrencilerine, motosiklet kullanımına ilişkin önemli uyarılar yapıldı. Eğitim kapsamında, öğrencilere ehliyetsiz motosiklet kullanmamaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, motosiklette yolcu olarak seyahat eden öğrencilerin mutlaka kask takmaları gerektiği vurgulandı. Bisiklet kullanımıyla ilgili de uyarılarda bulunan yetkililer, öğrencilerin dikkatli olmalarını ve güvenlik için koruyucu ekipman kullanmalarını önerdi. İlçe Emniyet Amirliği personelleri trafikteki güvenliğin herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, öğrencilerin bu bilgileri günlük yaşamlarında dikkate alarak daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN