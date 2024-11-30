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Karacasu'da KADES Uygulaması Tanıtımı Yapıldı

Karacasu'da KADES Uygulaması Tanıtımı Yapıldı
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Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından KADES Uygulaması'nın tanıtımı yapıldı. Polis ekipleri pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara bu uygulamanın önemini anlattı.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından düzenlenen vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde polis ekipleri tarafından pazar esnafı ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. KADES Uygulaması ile aile içi ve kadına karşı şiddetin önüne geçilmesine yönelik bilgilendirmelerde bulunan ekipler, KADES uygulamasının kullanımının teşvik edilmesi amacıyla broşürler dağıttı. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir araç olan KADES'in, şiddet mağduru kadınların en yakın polis biriminden yardım alabilmesini sağladığı vurgulandı. Ekipler, KADES uygulamasının vatandaşların hayatını kurtarabileceğini ve şiddete uğrayan kadınların güvenli bir şekilde yardım alabilmesi için büyük önem taşıdığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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