Üye Girişi
Haberler

Karacasu'da Başkomiser Mustafa Kulaksız'a Terfi Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan Komiser Mustafa Kulaksız, başkomiser rütbesine terfi etti. Terfi töreni Kaymakam Mehmet Gündoğdu tarafından düzenlendi.

Karacasu'da başkomiserliğe terfi eden Mustafa Kulaksız'a yeni rütbesi, kaymakamlık makamında düzenlenen törenle Kaymakam Mehmet Gündoğdu tarafından takıldı.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği'nde İlçe Emniyet Amir V. olarak görev yapan Komiser Mustafa Kulaksız, bir üst rütbe olan başkomiser rütbesine terfi etti. Kaymakamlık makamında düzenlenen tören ile Kulaksız'a yeni rütbesi İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu tarafından takıldı. Kaymakam Gündoğdu, Komiser Mustafa Kulaksız'ı tebrik ederek yeni rütbesinin hayırlı olmasını dileyip başarılarının devamını temenni etti. Başkomiser Mustafa Kulaksız da bu terfi ile birlikte görevine daha büyük bir sorumluluk ve kararlılıkla devam edeceğini kaydederek ilçenin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Gündoğdu Gündoğdu Karacasu 3.Sayfa Yerel Yaşam Politika Güncel Haberler

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı

 ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

 Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti

Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title