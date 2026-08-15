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Yenipazar'dan Çine'ye Kaba Yem Dayanışması

Yenipazar'dan Çine'ye Kaba Yem Dayanışması
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Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi sakinleri, Çine'deki orman yangınından etkilenen ve hayvancılıkla geçinen Mutaflar Mahallesi üreticilerine kaba yem desteği sağladı. Muhtar Mustafa Kıroğlan koordinasyonunda yürütülen çalışmayla ihtiyaç sahibi üreticilere yemler teslim edildi; Kıroğlan dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Karacaören Mahallesi sakinleri, Çine'deki orman yangınından etkilenen ve büyük bölümü hayvancılıkla geçinen Mutaflar Mahallesi'ndeki üreticilere kaba yem desteğinde bulundu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi, Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen vatandaşlar için örnek bir dayanışma sergiledi. Mahalle sakinleri, yangında zarar gören ve büyük bölümü hayvancılıkla uğraşan Mutaflar Mahallesi'ndeki üreticilere kaba yem desteği sağladı. Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi'nde başlayarak geniş bir alana yayılan ve 3 gün süren orman yangınının ardından harekete geçen Karacaören Mahallesi Muhtarlığı, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kaba yemleri afetzede üreticilere ulaştırdı. Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, Mutaflar Mahallesi Muhtarlığı ile işbirliği yapılarak ihtiyaç sahibi üreticiler belirlendi. Temin edilen kaba yemler, belirlenen üreticilere teslim edildi. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Muhtar Kıroğlan; "Büyük zararlara yol açan yangının yaşandığı Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımıza, elimizden geldiği kadar, hayvanları için kaba yem dağıtımı yaptık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Allah hem doğal afetlerden hem de beşeri felaketlerden korusun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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