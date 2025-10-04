Karacabey'deki Okulda Yavru Yılan Paniği

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir okulda yaşanan ilginç olay, öğrenciler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde derse girmek üzere koridorda ilerleyen öğrenciler, yerde hareket eden bir yavru yılan fark etti. Durumu hemen öğretmenlerine bildiren öğrenciler, şaşırdı ve endişe yaşadı.

Okul yönetimi, olaya müdahale ederek öğrencileri sınıflara yönlendirdi. Ardından çağrılan yetkililer, yavru yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı. - BURSA