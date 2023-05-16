Karaburun'daki 2 Bin 300 Konutluk Site, İzsu Abonesi Oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, merkezden en uzak köye kadar her mahallede, her binada vatandaşlara hizmet verme hedefiyle yürüttüğü projeler kapsamında, Mordoğan Kamukent sitesinde saha çalışmaları başlattı. Altyapı çalışmalarının ardından 2 bin 300 konutluk site, su ve kanal abonesi olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, merkezden en uzak köye kadar her mahallede, her binada vatandaşlara hizmet verme hedefiyle yürüttüğü projeler kapsamında, Mordoğan Kamukent sitesinde saha çalışmaları başlattı. Altyapı çalışmalarının ardından 2 bin 300 konutluk site, su ve kanal abonesi olacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, turizm bölgelerinde yaşayan site sakinlerini su ve kanal hizmet ağına dahil etmeye devam ediyor. Site sakinlerinin abonelik, içme suyu altyapısı, kanal açma yönünde taleplerinin alınmasının ardından harekete geçen İZSU yönetimi, Mordoğan'da bulunan 2 bin 300 konutluk Kamukent Sitesi'nin su sorununu çözüyor.

İZSU, site sakinlerinin kendi imkanlarıyla suya ulaştığı bölgede, özellikle yaz aylarında sıklıkla su kesintileri yaşanması nedeniyle harekete geçti. Son yapılan yasal düzenlemeyle bölgenin özel mülkiyet statüsünden çıkarılmasının ardından gerekli incelemeler kısa sürede tamamlandı. Sitenin su şebekesi, kanalizasyon hatları ve kuyuları dahil olmak üzere mevcut altyapının tamamı incelendi.

İncelemeler sonucunda ekipler, ilk etapta sitenin mevcut içme suyu deposu ile ana şebeke arasında 200 metrelik bir içme suyu iletim hattının imalatına başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından site sakinleri bireysel abonelik başvurusu yapabilecek.