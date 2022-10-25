Karabük yerel haberleri... Safranbolu Belediyesi, Asfalt Çalışmalarında Hedefi Aştı

Karabük haberi: Safranbolu Belediyesi, 20 bin tonluk asfalt serimi ile 2022 yılı hedefini aştı. Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri, ilçede çalışmalarına devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi, 20 bin tonluk asfalt serimi ile 2022 yılı hedefini aştı. Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri, ilçede çalışmalarına devam ediyor.

İlk günden bu yana Safranbolu'yu çok daha yaşanılır bir kent yapmanın mücadelesini verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Elif Köse, "Her hafta müdürlerimizle bir araya gelerek haftayı planlıyor, plana bağlı kalarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

TOPLAM 21 BİN 702 TON ASFALT

İlçenin tüm mahallelerinde asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Köse, "15 Temmuz Mahallesinde 360.360, Aşağı Tokatlı Mahallesinde 2.632.460, Akcasu Mahallesinde 94.400, Atatürk Mahallesinde 36.100, Babasultan Mahallesinde 346.640, Bağlarbaşı Mahallesinde 445.5280, Barış Mahallesinde 229.9000, Camikebir Mahallesinde 259.440, Çavuş Mahallesinde 76.300, Çeşme Mahallesinde 62.680, Cemal Caymaz Mahallesinde 154.320, Emek Mahallesinde 4.068.180, Esentepe Mahallesinde 2.616.780, Hacı Halil Mahallesinde 21.100, İsmet Paşa Mahallesinde 1.505.400, İzzet Paşa Mahallesinde 53.420, Kirkille Mahallesinde 1.623.200, Musalla Mahallesinde ve 172.060, Yeni Mahallede 865.220 olmak üzere toplamda 21.702.340 ton asfalt serimini tamamladık" diye konuştu.

Mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiğini hatırlatan Köse, "Halkımızdan aldığımız güçle çok daha güzel projeleri ve çalışmaları yine halkımızın desteği ile birlikte tapacağız. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeden Safranbolu'ya hizmet veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.