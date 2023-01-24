Karabük Yeniköy'de Vatandaşlar, Hizmet Alamadıkları İçin AKP'den İstifa Etmeye Hazırlanıyor

AKP'ye yüzde 85 oranında oy çıkan, Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan vatandaşlar, hizmet alamadıkları gerekçesiyle AKP'den istifa etmeye hazırlanıyor. Köylerinin yol, su, elektrik gibi problemlerinin çözümü için defalarca verilen sözlerin tutulmadığını belirten köylüler, eğer hizmet alamazlarsa seçimden önce AKP Genel Merkezi’ne göndermek üzere hazırladıkları dilekçe ile partiden istifa edeceklerini söyledi.

TUNAKAN YILDIRIM

AKP'ye yüzde 85 oranında oy çıkan, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan vatandaşlar, hizmet alamadıkları gerekçesiyle AKP'den istifa etmeye hazırlanıyor. Köylerinin yol, su, elektrik gibi problemlerinin çözümü için defalarca verilen sözlerin tutulmadığını belirten köylüler, eğer hizmet alamazlarsa seçimden önce AKP Genel Merkezi'ne göndermek üzere hazırladıkları dilekçe ile partiden istifa edeceklerini söyledi.

Yenice'ye bağlı, 170 haneli ve 250 nüfuslu Yeniköy sakinleri, köylerinin yol, su, elektrik problemlerinin çözülmesi için her yere başvurduklarını, fakat 2018 yılından bu yana kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını, bu sebeple AKP üyeliklerinden istifa edeceklerini belirttiler.

"KÖYÜMÜZE HİZMET İSTİYORUZ, BU KADAR BASİT"

Eşi 2008 yılında emekli olduktan sonra memleketine dönen Şaziye Bakırcık, "Köyümüzden 20 hane gitti, bu hanelerin geri gelmesini istiyoruz ve köyümüze hizmet istiyoruz, bu kadar basit. Köyümüzün hocası yok, elektriği yok; bakım istiyor. Yolumuz, işletme çalıştığı için her sene bozuluyor. Heyelan olur 'doğal afet' denir, deprem olur 'doğal afet' denir. Peki bu milletin hepsine mi birden ev veriliyor? Hayır, bir tek kişiye ev veriliyor. Diğer kişiler nereye gidecek? Biz köyümüzü yaşatmak istiyoruz, bizim başka hiçbir isteğimiz yok. Ben, bunu Cumhurbaşkanımızın sayfasına da yazdım ama bir cevap alamadım. Benim 10 tane oyum olsa yine Cumhurbaşkanıma veririm ama hizmet istiyorum" dedi.

"MEZARLIĞA GİDEN YOLLARIMIZ KAPALI"

1976 yılından bu yana köyün elektrik direklerinin değişmediğini, yıkılmak üzere olduğunu, yol ve su hizmetlerini almak istediklerini belirten eski Yeniköy Muhtarı Muzaffer Balcı, şunları söyledi:

"Ormanlara asfalt yapılıyor, bizim buraya mıcır dahi dökülmüyor. Atalarımızın mezarlıklarına giden yollarımız kapalı. Biz buranın kökenleriyiz ve Cumhurbaşkanımıza duyurmak için buraya toplandık. Kanalizasyonumuz yok, parke taşımız yok, 4 seneden beri muhtarımız evraklarımızı kaymakamlığa veriyor, fakat bir tanesine cevap gelmiyor. Ak Parti'ye bu köyde oy yüzde 85-90 oranında çıkıyor. Yenice'de en fazla oy çıkan köy, bizim Yeniköy. İsteklerimiz yerine gelirse partimizdeyiz, fakat yerine gelmezse partiden istifa edeceğiz. Maalesef yetim gibi bir kenara itildik, herhalde çok oy verdiğimiz için oldu. Zaten seçim geldi. AK Parti Karabük milletvekiline telefon ettim akşamüzeri, bana '3-4 ay var seçime, o zamana kadar yollar yapılır' dedi. 4 seneden beri neredeydiniz? Biz köylüyüz, domates dikeceğiz, fasulye dikeceğiz, bu köyden geçim sağlayacağız, bu sebeple bu köye geldik, bunun için bu köyü seviyoruz. Dilekçelerimiz herkesin elinde, eğer dediklerimiz olmazda boynumuzu bükerek istifa edeceğiz."

"BU KADAR EZİYET GÖRMEDİK"

İş sebebi ile bir süre ayrı kaldıktan sonra 4 yıl önce tekrar köyüne yerleştiğini belirten Kezban Çatalçam ise "Biz, hiçbir şekilde hizmet alamıyoruz. Yollarımız çok berbat. Kanalizasyonumuz dışarıya akıyor, kokudan duramıyoruz. Sularımız kesiliyor, bunun için kaç defa dilekçe verilmiş muhtarımız tarafından fakat hiçbir şekilde cevap gelmiyor. Yeniköy olarak, yaşlılarımız çamurda yürüyorlar. Bu kadar eziyet yoktur hiçbir köyde. 2023 yılındayız, Cumhuriyet'imiz kuruldu kurulalı bu eziyeti görmemişizdir herhalde" dedi.

"HİZMET GELMEZSE İSTİFA EDECEĞİZ"

4 senedir hizmet alamadıklarını söyleyen Kezban Çatalcam, şunları söyledi:

"Kepçe bekliyoruz menfez borularını koydurmak için, 4 senedir iki tane menfez borusu koyulmaz mı? Bu kadar zor mu? Yüzde 85 oranında AK Partiliyiz ve sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız, fakat ellerimizde kağıtlarımız var. Bu kağıtlar, seçime kadar bize hizmet gelmezse AK Parti'den istifa kağıtları. Dedelerim, amcalarım, ağabeylerim, bütün köylü olarak, eğer hizmet gelmezse AK Parti'den istifa edeceğiz, çünkü bize hep yalan söylüyorlar. Ben bu köyde milletvekillerimi ağırladım, kendi ellerimle çay hazırladım onlara. Bana dediler ki 'Abla bir gün sonra gelecek, beş gün sonra gelecek', gelmediler. Şahsi işe kepçe ve kamyon gönderiyorlar, köylünün işine ne kepçe ne de kamyon göndermiyorlar. Artık yorulduk, bu hizmetin bize yapılmasını istiyoruz."

Köyde şu ana kadar yaklaşık 50 kişinin dilekçeyi imzaladığı, köy dışında olanlarında katılımı ile istifa dilekçesini imzalayanların sayısının yaklaşık 200 kişiyi bulacağı öğrenildi. AKP Karabük Milletvekili Niyazi Güneş'e iddialar ile ilgili düşüncesi sorulduğunda, "Biz oy için hizmet yapmıyoruz, halkımız için hizmet yapıyoruz" dedi. Yaklaşık 1-2 aya kadar köy yolunun asfaltlanacağını belirten Güneş, köy afet bölgesi olduğu için birtakım isteklerin yerine getirilemediğini söyledi.