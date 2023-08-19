Karabük Valisi Yavuz görevine başladı

Valiler kararnamesi ile Karabük'e atanan Mustafa Yavuz görevine başladı. Adana'nın Seyhan ilçe Kaymakamlığı görevini yürüten Vali Yavuz, Karabük'te kalbi bu şehir için atan bu şehrin tüm aktörleriyle iş birliği içerisinde hareket etmenin temel ilkeleri olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adana'nın Seyhan ilçe Kaymakamlığından Karabük Valiliği'ne atanan Mustafa Yavuz için Karabük Valiliği önünde karşılama programı düzenlendi.

Vali Yavuz'un tören birliğini selamlamasıyla başlayan programa mülki idareciler, kurum ve kuruluşların idarecileri, muhtarlar, siyasi parti il başkanları ve STK temsilcileri katıldı. Programa katılanlarla tek tek tanışan Vali Yavuz, daha sonra makama geçerek, göreve başlama yazısını imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Yavuz, yeşiliyle, turizmiyle, sanayisiyle, tarihiyle, coğrafyasıyla Batı Karadeniz'in bu güzel şehrine hizmet edecek olmaktan onur ve şeref duyduğunu belirterek, "Görevde bulunduğumuz süre içerisinde şehrimizin daha yaşanabilir daha güvenli ve daha huzurlu bir şehir olması, ilerleyip gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışacağız. Çalışırken bu şehre gönül veren, kalbi bu şehir için atan bu şehrin tüm aktörleriyle iş birliği içerisinde hareket etmek temel ilkemiz olacaktır. Hepinizin bildiği gibi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı temel düsturumuz olacaktır. Bu bağlamda devletimizin dezavantajlı vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu bilmelerini isterim. Şehrimizde görev yapan tüm kurum ve kuruluşlardan beklentim, bu anlayışın hakim kılınmasıdır. En kısa sürede bu güzel şehrimizi yakından tanıyarak şehrin potansiyelini harekete geçirecek proje ve çalışmaları harekete geçirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu çalışmaları yürütürken de değerli basın mensuplarımızdan yakın ilgi, destek ve katkılarını esirgemeyeceğinizi ümit ediyorum ve buna yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bizden önce bu güzel şehirde görev yapan, bu şehrin gelişip kalkınması için çaba sarf eden başta kıymetli valilerimize, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza, üniversitemize, yerel yönetimlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve çok değerli Karabüklü hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yavuz, daha sonra vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri ile bir araya gelerek, kentle ilgili brifing aldı. - KARABÜK