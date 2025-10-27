Karabük Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arasında İş Birliği Görüşmeleri

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve beraberindeki heyet, Gebze Teknik Üniversitesi'ni (GTÜ) ziyaret ederek iki üniversite arasında akademik iş birliklerini güçlendirecek temaslarda bulundu.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ı makamında ziyaret eden Rektör Kırışık ve KBÜ heyeti, eğitim, araştırma, öğrenci değişimi ve teknoloji odaklı projelerde iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Toplantıda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin akademik gelişimi, ulusal ve uluslararası başarıları ile stratejik hedeflerine ilişkin bir sunum yaptı. Kırışık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporlarına göre Karabük Üniversitesinin altı farklı kategoride Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında yer aldığını belirterek, "Üniversitemiz Tarımsal ve Biyolojik Bilimlerde Türkiye birincisi, Makine Mühendisliği alanında ise Türkiye ikincisi konumundadır." dedi.

Rektör Kırışık ayrıca, Karabük Üniversitesinin URAP, SCImago ve THE gibi uluslararası sıralamalarda önemli yükselişler kaydettiğini, Erasmus programında 144 üniversite arasında 18'inci sırada yer aldığını, 102 Teknofest takımıyla Türkiye genelinde rekor katılım sağladığını ve TÜBİTAK destekli 30 milyon TL bütçeli Milli Teknoloji Atölyesi projesiyle araştırma altyapısını güçlendirdiklerini vurguladı.

Sunumda, Karabük Üniversitesinin son dönemde hayata geçirdiği Sosyalfest, Sağlıkfest ve Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) gibi büyük ölçekli bilimsel ve toplumsal projelerin Türkiye genelinde örnek alınan modeller haline geldiği ifade edildi.

Ziyaret kapsamında KBÜ heyeti, Gebze Teknik Üniversitesi yerleşkesinde akademik birimler ve laboratuvarlarda incelemelerde bulunarak GTÜ'nün fiziki altyapısı ve araştırma imkanları hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde iki üniversitenin yöneticileri, araştırma merkezlerinden öğrenci değişim programlarına kadar birçok alanda ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda, iki üniversite arasında kalıcı bir iş birliği platformu kurulması kararlaştırıldı. - KARABÜK